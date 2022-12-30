國發基金2022年獲利297億元 創史上新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國發基金2022年交出亮眼成績單，全年獲利高達新台幣297.01億元，寫下國發基金成立50年以來最高紀錄。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）2022年即將落幕，國發基金今年交出亮眼成績單，全年獲利高達新台幣297.01億元，寫下國發基金成立50年以來最高紀錄，繳庫金額約達130億元。國發基金官員笑說，不負納稅人所託。

國發基金今年獲利亮眼，主要受惠於先前出口大爆發，半導體景氣蓬勃，台積電大賺，貢獻約達180億元；其他投資事業如陽明海運、世界先進、兆豐金控也都有不錯表現。

外界常以「金雞母」形容台積電對國發基金的獲利貢獻，國發基金官員表示，有了台積電，好比太陽升起、大放光明，但其實不看台積電，夜空也是「星月交輝」，國發基金投資獲利依然豐碩。

國發基金官員指出，50年來，不含台積電、國發基金平均每年獲利超過75億元；若加上台積電挹注，平均每年獲利則高達240億元。（編輯：張良知）1111230