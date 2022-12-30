更多編輯台推薦新聞：
洪一中富邦悍將結束合作 是否執教台鋼雄鷹受矚目
運動

洪一中富邦悍將結束合作 是否執教台鋼雄鷹受矚目

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

國發基金2022年獲利297億元 創史上新高

2022/12/30 21:43（12/30 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國發基金2022年交出亮眼成績單，全年獲利高達新台幣297.01億元，寫下國發基金成立50年以來最高紀錄。（中央社檔案照片）
國發基金2022年交出亮眼成績單，全年獲利高達新台幣297.01億元，寫下國發基金成立50年以來最高紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）2022年即將落幕，國發基金今年交出亮眼成績單，全年獲利高達新台幣297.01億元，寫下國發基金成立50年以來最高紀錄，繳庫金額約達130億元。國發基金官員笑說，不負納稅人所託。

國發基金今年獲利亮眼，主要受惠於先前出口大爆發，半導體景氣蓬勃，台積電大賺，貢獻約達180億元；其他投資事業如陽明海運、世界先進、兆豐金控也都有不錯表現。

外界常以「金雞母」形容台積電對國發基金的獲利貢獻，國發基金官員表示，有了台積電，好比太陽升起、大放光明，但其實不看台積電，夜空也是「星月交輝」，國發基金投資獲利依然豐碩。

國發基金官員指出，50年來，不含台積電、國發基金平均每年獲利超過75億元；若加上台積電挹注，平均每年獲利則高達240億元。（編輯：張良知）1111230

#國發基金
#台積電
延伸閱讀
新台幣全年重貶9.83%創25年最大跌幅 專家點出2原因11月製造業景氣燈號跌至衰退藍燈 逾2年首見台股封關漲52.67點 全年跌4081點年線終止連3紅國發基金投資如興踩雷 龔明鑫：疫情下不宜大量釋股
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電85%主管內升 雙學習模式助加速接軌