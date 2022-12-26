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國發基金投資如興踩雷 龔明鑫：疫情下不宜大量釋股

2022/12/26 12:56（12/26 13:25 更新）
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如興爆發重大財務危機，導致國發基金慘賠。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者王承中台北26日電）朝野立委關注國發基金投資牛仔褲代工廠如興卻慘賠，國發會主委龔明鑫今天表示，有討論是否要處分掉持股，但如興股價都未達釋股底價，後又因疫情爆發，以國發基金來講，不太合適在疫情的情況下大量釋股。

國內牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，導致國發基金慘賠。審計長陳瑞敏日前更表示，針對如興案，審計部從民國109年開始，連3年都提出審計意見，去年就建議國發基金評估退場。

立法院經濟委員會今天審查「112年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管：行政院國家發展基金」，邀請國發會主委龔明鑫列席。朝野立委關心國發基金投資如興踩雷案，要求龔明鑫說明。

對於為何不釋出持股，龔明鑫表示，當初有討論是否要處分掉持股，且釋股委員會也通過了，但如興股價都未達釋股底價，後來又因疫情爆發，而以國發基金來講，不太合適在疫情的情況下大量釋股，所以就有一點暫停。

龔明鑫指出，整體投資管理機制分為3個階段，第一階段是政策審議，是否符合國家要扶植或支持的產業，第二階段則是財務、技術等相關性審查，邀集專家學者以匿名投票方式，通過後才會進入到第三階段的委員會審查，最後確認後才會投資。

龔明鑫表示，如果有傳產需要創新或轉型機會，需要政府相關的支持，政府就會來支持，但也要經過投資審議。當初如興在說明時表示，牛仔褲雖是代工產業，但台灣仍有發展空間，如興併購案如果成功，有機會成為美國知名牛仔褲品牌Levi’s全球最大的代工廠，台灣將在全球牛仔褲市場扮演重要角色，對台灣來講有很好的發展空間。

龔明鑫指出，很多人喜歡牛仔褲要洗白或有花紋，傳統上需用大量化學藥物跟清水去洗，會造成大量污染，但如興有發展出新的技術，用雷射再加上很少的水，也不用化學藥物，就可以達到同樣效果，對環境生態有很大幫助，因此當初在審議上覺得可行。

龔明鑫表示，國發基金在2017年投資如興時，也是看如興的公開投資書，直到金管會在2018年才說如興現金增資的報告書有隱藏，這時國發會才知道，後續就配合檢調調查，提供相關資料，也透過投保中心集體求償。（編輯：趙蔚蘭）1111226

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