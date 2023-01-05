監察委員糾正如興案 國發基金：將強化投後管理

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）國發基金投資東貝、如興公司虧損嚴重，遭監察委員糾正；國發基金今天表示，尊重監察委員的指正，將強化投資審議程序及投後管理的力道，改善釋股程序彈性，後續研析糾正案內容後，會再進行回應說明。

監察委員張菊芳、賴振昌、王麗珍透過新聞稿表示，國發基金投資東貝、如興2家上市公司，不是股票下市、就是股價腰斬，虧損嚴重；監察院財政及經濟委員會日前通過調查報告，並糾正國發會。

國發基金晚間發布新聞稿表示，未來將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，針對釋股程序改善彈性，對於上述兩件投資案，會審慎處理、確保投資權益；至於外界對部分程序仍有誤解，國發基金會盡力說明。

國發基金指出，接下來會持續監督東貝公司，確保將財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會控管的研發專戶款項，專款專用於新產品研發及生產；至於如興公司投資案，國發基金已向投資人保護中心登記，對如興公司、前董事長陳仕修及相關人等，進行投資損失集體求償程序，保障國發基金合法投資權益。（編輯：潘羿菁）1120105