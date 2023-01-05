更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
如興財務危機
新聞專題
如興財務危機1/40
首頁 / 產經

監察委員糾正如興案 國發基金：將強化投後管理

2023/1/5 20:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）國發基金投資東貝、如興公司虧損嚴重，遭監察委員糾正；國發基金今天表示，尊重監察委員的指正，將強化投資審議程序及投後管理的力道，改善釋股程序彈性，後續研析糾正案內容後，會再進行回應說明。

監察委員張菊芳、賴振昌、王麗珍透過新聞稿表示，國發基金投資東貝、如興2家上市公司，不是股票下市、就是股價腰斬，虧損嚴重；監察院財政及經濟委員會日前通過調查報告，並糾正國發會。

國發基金晚間發布新聞稿表示，未來將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，針對釋股程序改善彈性，對於上述兩件投資案，會審慎處理、確保投資權益；至於外界對部分程序仍有誤解，國發基金會盡力說明。

國發基金指出，接下來會持續監督東貝公司，確保將財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會控管的研發專戶款項，專款專用於新產品研發及生產；至於如興公司投資案，國發基金已向投資人保護中心登記，對如興公司、前董事長陳仕修及相關人等，進行投資損失集體求償程序，保障國發基金合法投資權益。（編輯：潘羿菁）1120105

#國發基金
#如興公司
#東貝公司
張菊芳
國發基金投資東貝、如興虧損 監院糾正國發會 土地巡查機制失靈屢遭傾倒廢棄物 監院糾正台糖
賴振昌
監委賴振昌赴墨西哥 出席伊比利美洲監察使聯盟年會 礦石開採稅率調升爭議 監院糾正花蓮縣府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國發基金投資如興踩雷 龔明鑫：疫情下不宜大量釋股