國發基金投資如興踩雷 審計部：去年建議評估退場

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國內牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，導致大股東國發基金慘賠，審計長陳瑞敏6日表示，針對如興案，審計部從民國109年開始，連3年都提出審計意見，110年就建議國發基金評估退場，未來會針對此案作專案查核，如果有不法會移送檢調。中央社記者郭日曉攝 111年12月6日

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（中央社記者王承中台北6日電）如興爆發重大財務危機，導致國發基金慘賠。審計長陳瑞敏今天表示，針對如興案，審計部從民國109年開始，連3年都提出審計意見，去年就建議國發基金評估退場，未來會針對此案作專案查核，如果有不法會移送檢調。

立法院院會今天邀請陳瑞敏列席報告110年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢。國民黨立委翁重鈞、曾銘宗出席質詢時，關心國內牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，導致大股東國發基金慘賠。

翁重鈞指出，大家都知道投資要有退場機制，結果現在如興發生掏空的情形，國發基金該退場卻不退場，還要等檢調調查後才退場，結果就是越虧越多。國發基金的委員如果沒有善盡管理人督導的責任，審計部應該要好好去調查。

陳瑞敏表示，國發基金轉投資66家企業，其實有一半以上都是虧損，如興案的部分，審計部在109年、110年及111年，連續3年都有給審計意見。109年要求加強督促跟股權管理，去年建議國發基金評估退場，目前已把相關案件移送監察院，監察院都在調查中。

另外，曾銘宗指出，審計部已針對如興案提過意見，應徹底檢視如興案從現金增資到國發基金投資失敗，要求審計部做專案查核。如果有發現重大弊端，不要只是把案子移送監察院，應該要直接移送檢調。

陳瑞敏表示，會針對如興案做專案查核，如果有發現不法，會移送檢調。（編輯：張均懋）1111206