更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
如興財務危機
新聞專題
如興財務危機1/38
首頁 / 產經

國發基金投資如興踩雷 審計部：去年建議評估退場

2022/12/6 12:00（12/6 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，導致大股東國發基金慘賠，審計長陳瑞敏6日表示，針對如興案，審計部從民國109年開始，連3年都提出審計意見，110年就建議國發基金評估退場，未來會針對此案作專案查核，如果有不法會移送檢調。中央社記者郭日曉攝 111年12月6日
國內牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，導致大股東國發基金慘賠，審計長陳瑞敏6日表示，針對如興案，審計部從民國109年開始，連3年都提出審計意見，110年就建議國發基金評估退場，未來會針對此案作專案查核，如果有不法會移送檢調。中央社記者郭日曉攝 111年12月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北6日電）如興爆發重大財務危機，導致國發基金慘賠。審計長陳瑞敏今天表示，針對如興案，審計部從民國109年開始，連3年都提出審計意見，去年就建議國發基金評估退場，未來會針對此案作專案查核，如果有不法會移送檢調。

立法院院會今天邀請陳瑞敏列席報告110年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢。國民黨立委翁重鈞、曾銘宗出席質詢時，關心國內牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，導致大股東國發基金慘賠。

翁重鈞指出，大家都知道投資要有退場機制，結果現在如興發生掏空的情形，國發基金該退場卻不退場，還要等檢調調查後才退場，結果就是越虧越多。國發基金的委員如果沒有善盡管理人督導的責任，審計部應該要好好去調查。

陳瑞敏表示，國發基金轉投資66家企業，其實有一半以上都是虧損，如興案的部分，審計部在109年、110年及111年，連續3年都有給審計意見。109年要求加強督促跟股權管理，去年建議國發基金評估退場，目前已把相關案件移送監察院，監察院都在調查中。

另外，曾銘宗指出，審計部已針對如興案提過意見，應徹底檢視如興案從現金增資到國發基金投資失敗，要求審計部做專案查核。如果有發現重大弊端，不要只是把案子移送監察院，應該要直接移送檢調。

陳瑞敏表示，會針對如興案做專案查核，如果有發現不法，會移送檢調。（編輯：張均懋）1111206

#國發基金
#陳瑞敏
#審計部
陳瑞敏
發放10倍券？ 審計長陳瑞敏：國家債務緩增應控管 藍委質疑高端合約保密期太久 審計部：尊重衛福部
翁重鈞
藍委質疑種樹百里計畫 蘇貞昌：守法依程序推動建設 立院訪美團抵華府 預計拜會參眾議員及行政部門
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
4公司遲交財報 如興、中福若未補交明年4月下市