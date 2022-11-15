未依規定公告財報 同開、中福及如興停止買賣

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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天宣布，自11月17日起，同開停止買賣、中福及如興併案停止買賣、康控-KY列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式、華冠取消分盤集合競價交易方式。

台灣證券交易所新聞稿表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至11月29日外），第3季財務報告相關處理，包括隆銘綠能科技工程（更名前為同開科技工程）未依法令期限公告申報第3季財務報告。

併案停止買賣的包括中福國際，之前因為未依法令期限公告申報今年第2季財務報告，其上市股票停止在證券集中交易市場買賣在案，中福又未依法令期限公告申報今年第3季財務報告，所以股票併案停止買賣。

如興公司先前因未依法令期限公告申報今年第2季財務報告，其上市股票經列為變更交易方法，且停止在證券集中交易市場買賣在案，但如興又未依法令期限公告今年第3季財務報告，所以其上市股票併案停止買賣。

列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式的為開曼康而富控股股份有限公司，依規定公告申報今年第3季財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本3/10，及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告。

取消分盤集合競價交易方式，但仍列為變更交易方法的是華冠通訊公司，前因有其上市股票經列為變更交易方法並採取分盤集合競價交易方式在案。華冠最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本的3/10，證交所已公告自11月17日起取消其上市股票分盤集合競價交易方式，但仍繼續對其上市股票列為變更交易方法。

另上市公司退場機制已於109年4月1日起實施，若上市有價證券因淨值低於財務報告所列示股本的3/10，或因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核，經證交所列為變更交易方法或併採行分盤集合競價交易方式者，若於3年內未能改善，將停止其上市有價證券買賣，停止買賣滿6個月後仍無法改善將終止上市。

證交所統計，瑞利企業、東訊、科風、誠創科技因淨值低於財務報告所列示股本的3/10，天瀚科技因淨值低於財務報告所列示股本的3/10，以及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，經證交所列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，將於112年4月屆滿3年。若前上述5家公司公告申報111年度財務報告未能改善，將適用規定，停止其上市有價證券買賣。（編輯：楊凱翔）1111115