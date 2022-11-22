4公司遲交財報 如興、中福若未補交明年4月下市

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（中央社記者謝方娪台北22日電）中福、隆銘、如興及駿熠電共4家上市櫃公司遲交第3季財報，金管會今天表示，若未補交財報，中福及如興將在明年4月下市，隆銘及駿熠電將在明年6月下市櫃。

金管會今天公布，截至今年11月14日止，共計1758家上市櫃公司（含第一上市櫃，不含金控公司）應申報財報，其中，上市公司中福、隆銘、如興及上櫃公司駿熠電共4家未如期出具今年第3季財報。

金管會證期局主秘黃厚銘指出，中福及如興已是今年第二本遲交的財報，隆銘及駿熠電為第一本。

依照規定，若上市櫃公司未如期公告申報財報，必須停止買賣，若停止買賣連續達6個月，將必須終止上市櫃。中福及如興已自今年8月18日起停止買賣，隆銘及駿熠電今年11月17日起停止買賣。

黃厚銘表示，若4家公司未補交財報，中福及如興最快將在明年4月下市，隆銘及駿熠電最快將在明年6月下市櫃。

黃厚銘說，中福說明因經濟部目前尚未讓其辦理法定代理人變更登記，新任董事長無法和會計師事務所簽訂委任契約；隆銘主因僅董事長及2名獨立董事出席董事會，未達法定開會出席人數以致流會，無法通過財報。

至於如興則因會計師還在進行半年報查核，因此無法完成第3季財報；駿熠電則表示因會計師無法完成第3季核閱工作所致。

外界關注此次有高達4家上市櫃公司遲交財報，是否爆量異常，黃厚銘說明，此為獨立事件，主要還是看各家公司內部情形，剛好這幾家公司此次無法順利進行財報公告申報，「剛好遇到了」。（編輯：楊凱翔）1111122