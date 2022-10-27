國發基金投資績效出爐 如興、Gogoro等5公司虧損擴大

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發基金投資績效出爐，根據報告，國發基金110年度盈餘為新台幣193億元，近幾年整體投資績效尚屬良好，不過仍有部分轉投資事業虧損，其中如興、Gogoro、東貝光電等5家公司虧損金額更較109年度擴大。

立法院經濟委員會今天邀請國發會主委龔明鑫就國發基金「重要新興事業投資」的66家轉投資事業虧損情形進行報告。

根據書面報告內容，國發基金110年度66家轉投資事業中，營運獲利者32家、營運虧損者34家。

營運虧損企業當中，投資未滿3年者有16家，公司營運績效仍待彰顯；5家公司股票已上市或上櫃交易，股價超過國發基金持股成本，如藥華醫藥公司、中裕新藥公司、台康生技公司，依111年10月24日股價計算，已分別達國發基金每股持股成本的36倍、5.5倍及4倍。

值得注意的是，其中仍有5家公司營運虧損較109年度增加，分別是高雄捷運、太極影音、如興、東貝光電以及Gogoro，又以如興虧損最多、約19億元。

今天立委也相當關注國發基金投資如興踩雷案，龔明鑫表示，檢調已經起訴如興公司前董事長陳仕修，另一方面，現在如興經營階層改組，國發基金會看明年4月財報是否能如期編出來。

龔明鑫也說，國發基金將促請董事代表積極督促轉投資事業持續改善營運狀況及財務結構。（編輯：潘羿菁）1111027