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如興股臨會董事改選達共識？ 國發基金2點說明

2022/9/14 21:02
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）牛仔褲代工大廠如興預計29日召開股東臨時會，媒體報導指出委託書徵求提早截止，認為大股東之間可能已達成默契；國發基金晚間發布說明，強調僅是依往例進行，並未公開徵求委託書，也沒有和其他股東共同徵求委託書。

如興公司問題連環爆，除了高層異動，未及時發布重大訊息，重訊也未能說清楚，並爆發財務危機，爭議頻傳；國發基金多年前投資如興，成為外界關注焦點。

如興預計29日召開股東臨時會進行董事改選，自由時報報導指出，委託書徵求提早截止，顯示徵求人已取得多數大戶股東支持，對改選董事一案有十足把握；其中國發基金未獨立徵求委託書，而是跟玖地及興牛一共同徵求，幾個大股東是否達成一定的默契，引人好奇。

國發基金晚間提出2點說明，一是爭取股東委託書是個別股東所為，國發基金依照往例，並未公開徵求委託書，也沒有和其他股東共同徵求委託書，不知為何有此消息傳出。

第二，國發基金對於投資事業，向來指派代表親自出席該次股東臨時會，全部股數也將支持國發基金推選的法人董事代表。（編輯：張均懋、潘羿菁）1110914

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