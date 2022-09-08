活化資產 如興柬埔寨土地2200萬美元售出

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（中央社記者潘智義台北8日電）牛仔褲代工廠如興今天召開重大訊息記者會指出，子公司如興製衣（柬埔寨）公司公告處分土地簽約案，原訂交易總金額2050萬美元，現新買家願以2200萬美元購買該筆土地。

如興說明，原以總金額2050萬美元與柬埔寨地產商Mekong Resort Development Construction Co., Ltd.締結買賣契約，其處分資產的目的在於活化資產，讓資源效益極大化。

如興指出，新買家願以優於前買家條件締約，以2200萬美元向如興購買該筆土地。新買家為自然人，其家人為該筆土地的前手持有人，對於該筆土地取得與交易流程有充分的了解，有能力並願意自行承擔產權移轉的手續。

因此，如興將可減輕賣方履行土地產權移轉的義務，依約轉而僅為協辦，有助於契約履行。新買家也提供更優於原買家的付款條件，以及以相當土地作為擔保，可有效保障如興的價金債權。

如興解釋，持有該筆柬埔寨土地已20餘年，於移轉文件備置的過程中察覺移轉所需文件，因年代久遠而與現行使用文件已然不同，均需要進行更新，然更新過程手續繁雜，曠日廢時，已超過簽約當時雙方所預估期程。

如興說明，於產權移轉準備工作的過程中，也數度尋求原買家協助，包含簽訂增補協議或探求解約的可能性。在無法掌握土地產權移轉時程情況下，為避免影響原合約的約定時程，以及公司資金安排，因此於前次董事會討論決議，取得董事會授權協商解約及探求新買家的可行性。

如興強調，經董事會同意前往柬埔寨與原買家友善協商解約條款，及洽談新買家的交易條件事宜，現原買家可以理解提請解約因素，惟雙方就解約條件仍在商議中，待擬定兩平的解約條件，將會另行提董事會報告。（編輯：趙蔚蘭）1110908