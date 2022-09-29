財報何時出爐 如興：會計師實地查核中

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因財報難產而面臨下市危機的牛仔褲廠如興29日召開股東臨時會，出席率69.11%，由董事長張水江（站立者）親自主持，會中完成5席董事及3席獨立董事改選。中央社記者賴言曦攝 111年9月29日

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（中央社記者賴言曦台北29日電）因財報難產而面臨下市危機的牛仔褲廠如興今天召開股東臨時會，出席率69.11%，由董事長張水江主持，會中完成董事全面改選；針對財報何時能產出，經營團隊未提出明確時程，僅表示要等會計師完成實地查核。

如興發生高層異動但延遲發布重訊後，接著爆發財務危機，加上如興第2季財報遲遲未出爐，8月18日已遭台灣證券交易所公告停止買賣；金管會並示警，若如興無法在8月18日後6個月內補交財報，最快將在明年4月2日下市。

對於財報何時能出爐，如興發言人陳怡如在股東會後接受媒體採訪表示，因要等待會計師完成實地查核，所以財報產出時間還不確定，目前已知會到中國大陸廠區進行實地查核。

在公司營運方面，陳怡如說明，目前運作、生產出貨及客戶收款狀況正常，今年接單情況與去年同期差不多，由於終端需求放緩，工廠稼動率沒有滿載。

如興今天在股東臨時會中完成改選5名董事及3名獨立董事；5名董事分別為代表行政院國家發展基金管理會的葉淑芳，代表中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶的中島健仁、張水江，以及代表興牛一投資公司的紀宗明、馬潤明。

今天另選出3名獨董分別為展新法律事務所律師顧啟東、桂冠會計師事務所執行長楊培傑、騰格里國際法律事務所所長洪佩君。（編輯：張良知）1110929