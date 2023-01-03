搶疫後旅遊商機 純網銀瞄準海內外消費熱潮

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（中央社記者蘇思云、吳家豪台北3日電）隨著邊境解封，純網銀看好民眾報復性出遊商機，針對海外消費最高祭出5%回饋；同時，今年起民法下修成年年齡到18歲，等於滿18歲成年人可開銀行帳戶，也成為純網銀看好的新客群。

純網銀將來銀行宣布，今年起針對開戶、存款、支付都有相關方案，其中最受國人喜愛的活儲，將來銀行從開業起一路調升優惠利率，今年起新戶在活動期間內可享有3.5%活儲利率。

將來銀行國內消費祭出1.5%回饋，後疫情時代國境解封，針對海外旅遊潮，推出海外刷卡最高回饋5%優惠，愛旅遊者透過Agoda將來銀行專屬的訂房網頁最高立即折15%。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行在開業首年贏得不少國人的支持與市場關注，今年將持續推出更多安全、便利與超值產品與服務，讓數位金融服務更融入民眾生活。

連線銀行（LINE Bank）看準即將迎來農曆新年，不少民眾可能預計安排國內外旅遊與購物行程，持LINE Bank快點卡到海外刷卡，每筆回饋LINE POINTS 2.8%；此外，在Agoda、Hotels.com官網訂房有最高15%的訂房優惠。

LINE Bank表示，選擇在國內旅遊的民眾，購買返鄉高鐵、客運票，享有國內刷卡筆筆回饋LINE POINTS 1%。

LINE Bank總經理黃以孟表示，今年起民法下修成年年齡至18歲，年滿18歲的成年人可開立銀行帳戶，LINE Bank快點卡將是18歲用戶第一張精算刷卡優惠、累積理財學習經驗的簽帳金融卡。

樂天國際銀行則瞄準民眾購買電動車需求推出樂天電能貸，年收入達新台幣120萬元且信用狀況良好者，不限職業都可申貸。

國票金董事長魏啟林日前分析，旗下純網銀樂天銀採取穩健步伐，重視資本投資效率，未來希望開放法人業務，讓目前吸收的新台幣200億元存款可以有效放款出去，有望推升業務動能。（編輯：林淑媛）1120103