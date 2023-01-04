中華電影視雙平台 跨年收視開紅盤

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（中央社記者江明晏台北4日電）跨年檔期挹注，中華電信旗下影視雙平台MOD、Hami Video開出收視紅盤，MOD收視人次較去年成長2.7倍、Hami Video延續世足聲勢相較去年同期大幅成長18倍。

中華電信今天發布新聞稿宣布，旗下影視雙平台MOD、Hami Video在新年初始就開出收視紅盤，MOD主打匯集全台跨年節目為一台的特色吸引收視，「2023衝跨年專區」雙平台於12月31日當天進入觀看高峰，MOD收視人次較去年成長2.7倍、Hami Video延續世足聲勢相較去年同期大幅成長18倍。

中華電信說明，MOD、Hami Video「2023衝跨年專區」在五月天、A-Lin、八三夭、南韓人氣女團VIVIZ等歌手獻聲帶動下，創下收視佳績，其中MOD收視最熱時段落在「台北最High新年城-2023跨年晚會」跨年前最後一小時，壓軸出場的玖壹壹倒數後持續帶來多首嗨歌組曲，MOD全時段皆為收視冠軍。

中華電指出，Hami Video全台獨家轉播「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」多視角展演，收視流量居高不下，而「五月天線上跨年演唱會諾亞方舟十週年特別版」收視熱度也與高雄跨年不相上下，為Hami Video觀看次數最高的兩場跨年節目。

另外，跨年也帶動追劇潮，MOD「影劇館+」較去年同期成長超過1成，Hami Video影劇館則是成長超過7成。（編輯：趙蔚蘭）1120104