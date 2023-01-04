台灣大全球實習計畫 扶植IT種子加速創新

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（中央社記者江明晏台北4日電）迎接Web3科技浪潮，台灣大哥大徵才觸角伸向全球，今天宣布於1月展開第二波台灣大「科技大神培育實習計畫」，扶植IT種子加速創新引擎。

台灣大表示，實習生不限國籍、實習時間不限寒暑假、工作地點也不限線上或線下，每年提供約100名學生實習機會，透過業師培訓成為IT種子，期望引導成為Web3新時代的科技菁英。

台灣大哥大說明，「科技大神培育實習計畫」於2022年7月展開首波招募，遠在美國讀書的學生也加入實習，經過3個月培育出數十名IT種子；台灣大哥大提供包含系統與遊戲開發、資料建模、網頁測試、程式開發與維護等實習內容，透過真實的職場場域，讓實習生學以致用，培養實戰經驗。

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台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，透過IT研發和維運，加速提升營運效能，同時鏈結集團綜效，擴大創新服務應用，IT團隊成為台灣大創新力的重要引擎。

台灣大表示，目前已有CET Academic Programs合作的美國大學學生加入，未來將與越南大學、香港理工大學合作，募集全球海外學生加入電信科技集團，擴及全球進行攬才，在超5G新世代下，台灣大以台灣為基地，擴展大東南亞布局，掌握Web3科技浪潮新商機。（編輯：張均懋）1120104