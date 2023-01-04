渣打：Fed年底前可能轉向寬鬆 美元指數測試100大關

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（中央社記者張璦台北4日電）渣打銀行今天表示，美國聯準會（Fed）今年第1季仍會升息，不過，隨衰退壓力浮現，年底前可能轉向寬鬆政策；預估美元第1季將維持高檔震盪，但避險、利差支撐力道減弱，美元指數不排除年底將測試100大關。

渣打國際商業銀行今天舉辦「2023年投資展望：有危有機 穩健投資」記者會，由渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪主持。

劉家豪指出，歐美經濟面臨衰退的風險，中國則可能受惠於官方放寬疫情管制措施等，消費與服務業活動落底回升，抵消歐美需求減弱所導致的出口放緩壓力，配合全球央行緊縮政策可能在上半年見頂，預估今年全球景氣下半年優於上半年。

劉家豪表示，渣打預期各國央行在今年上半年將維持緊縮政策對抗通膨，Fed最終利率可能會來到5.25%，不過，隨著高利率導致經濟衰退壓力浮現，Fed年底前可能轉向寬鬆政策，基準利率回落至4.5%。

針對美元走勢，劉家豪指出，渣打預估Fed第1季仍將持續升息，美元可能在未來1至3個月維持高檔震盪。

不過，他進一步表示，由於Fed可能在上半年停止升息，加上歐洲地緣政治不確定性緩解，中國放寬防疫措施等因素，導致美元的利差優勢不再，且避險需求下降，以未來6至12個月的角度而言，轉為看淡美元，美元指數全年度可能下跌4至5%、年底不排除測試100大關。

同時，劉家豪預估，歐元和日圓成為美元走弱的主要受惠者，其中，日圓兌美元匯價未來12個月不排除往127、甚至120方向前進。

至於金價，劉家豪指出，黃金在第1季將維持橫盤走勢，不過隨著Fed可能結束升息，且焦點轉向經濟衰退風險，黃金的避險特性有機會再度受到市場青睞，預期未來12個月金價可能向上挑戰每盎司1890美元。（編輯：潘羿菁）1120104