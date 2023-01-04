台泥5日起預計買回2萬張庫藏股 目的轉讓予員工

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（中央社記者賴言曦台北4日電）台泥今天臨時董事會決議執行庫存股，預定自1月5日起至3月3日買回2萬張，區間價格為23.45元至50.99元，買回股份目的為轉讓予員工。

台泥今天表示，經第24屆第16次臨時董事會決議，在集中交易市場於每股23.45元至50.99元之間，預定買回2萬張台泥普通股，並以10.19億元作為買回股份的總金額上限。台泥今天股價33.5元，以平盤作收。

台泥表示，預定買回的股份總數僅占已發行股份0.27%，且買回股份所需金額上限僅占台泥流動資產0.57%，董事會已考慮公司財務狀況，買回今天公告的股份不影響資本維持。

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台泥上次執行庫藏股是2020年5月5日至5月22日，原預定買回8000張，實際買回4000張，主因是買回期間，台泥股價與大盤相較無超跌情形，為維護股東權益及考量員工認股意願，因此未執行完畢。

台泥為國內上市水泥大廠，近年積極布局新能源產業，2022年前3季非水泥營收比例已從2021年同期的16%成長至29%；子公司能元科技位於高雄小港區的超級電池廠，將於2023年上半年完工試車投產。（編輯：張均懋）1120104