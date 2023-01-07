燦星旅布局3大動能 今年拚轉盈盼終結8年虧損

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（中央社記者江明晏台北7日電）旅行社迎向解封商機，燦星旅積極改善營運體質，從既有OTA路線拓展新業務和路線，看好今年東北亞、東南亞、遊輪等3大動能，有望帶動全年至少每股賺0.5元，終結連8年虧損。

2020年3月底，台南幫出身的亞果遊艇集團董事長侯佑霖入主燦星旅，在遭逢疫情逆風時趁機整頓營運，改善營運體質；去年3月聘任新任總經理殳蓁蓁、去年8月台鋼集團入股燦星旅，推升燦星旅資本額達6.87億元，為國內旅行社第3大。

燦星旅行社今天舉行記者會，釋出年度展望，總經理殳蓁蓁受訪表示，受到航空運能與各地旅遊供應鏈還沒完全復甦，「報復性旅遊不如預期」，燦星旅因應消費者的轉變，需要將舊有的經營策略調整。

展望2023年，她表示，燦星旅陸續展開備資金、僱人才、登數位、拓商機、拚升級、樂永續等階段，希望在營業額和毛利率並重下，今年力拚轉盈，至少達每股賺0.5元的水準；這將是燦星旅自2014年以來再度轉盈，有望終結連8年虧損。

她表示，燦星旅今年動能有三大領域，在東北亞已經站穩腳步，東南亞也會透過包機包銷方式，提升旅遊市場，遊輪事業也是燦星旅抱以厚望的部門。

燦星旅全台員工數近期已從43人增加到75人，並設立企業客戶部、主題旅遊部，將持續招兵買馬，且預計在六都設立分公司。

旅遊路線方面，燦星旅改走小而精路線，聚焦重點區域包括東北亞日本（北陸、東北、四國）、東南亞（泰國、越南）、主題旅遊（遊輪）、國內（高鐵假期、澎湖、台南、高雄定點旅遊），過去以OTA（線上旅行社）模式聚焦B2C市場，現在新增B2E、B2B等針對企業和旅行社的業務，著眼亞果旅遊、台鋼集團等關係企業約48家公司、近萬名旅客的商機大餅，拓展企業旅遊市場。

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她進一步說明，燦星旅鎖定日本二線城市北陸、東北，2022年達到9成出團率，今年新增四國為重點深耕地區外，同時策劃與航空公司談特定點包機、包銷，希望能擴大團控的自主性；2022年燦星旅取得悅榕集團在台代理，總共5品牌、10間酒店銷售。

此外，燦星旅將切入遊輪市場，看好後疫情解封商機，將今年定調「遊輪元年」，燦星旅表示，目前是全台旅行社可販售、諮詢遊輪家數達最多24家的業者。（編輯：張良知）1120107