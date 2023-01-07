台驊：今年海運市況驚濤駭浪 相信有驚無險度過

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（中央社記者賴言曦台北7日電）國際運價終止連27週下跌後，6日最新一期運價指數再度翻黑，台驊董事長顏益財認為，運價走跌就會有航商退出，船舶變少，運價就有望谷底反彈，估計國際運價今年第2季有望慢慢迴轉。

台驊集團今天舉辦尾牙，展望2023年航運市場，顏益財認為，今年市況應該是「驚濤駭浪」，但相信可以「有驚無險」度過。

上海航運交易所6日發布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），週跌幅為4.19%，其中遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1414美元，較前一週下跌9美元，跌幅0.63%；遠東到美東每FEU達2845美元，較前一週下跌222美元，跌幅7.23%。

針對最新一期SCFI運價走跌，顏益財表示，主要是因為接下來就是農曆春節，不過運價走跌反而是好事，因為跌價就會有航商退出，船就會變少，運價就有望谷底反彈。

顏益財指出，目前影響運價走勢的關鍵是中國，官方放寬防疫政策後確診率攀升，缺工導致工廠無法生產，但這是短暫的，因為來得快去得快，預計今年第2季運價應該會反彈。

顏益財說明，接下來美國線要準備談長約，因此今年第2季度運價預估將慢慢迴轉，但以目前價格來看，船公司還不虧錢，美東線走跌就是「蹺蹺板」，運價會趨向平穩，讓美西線運價下跌不易，但這種情況使小船無法賺錢，大船則沒問題，估計3大聯盟、9大輪船公司皆可賺。

展望2023年航運市場，顏益財認為，預估今年市況是「驚濤駭浪」，但相信可以「有驚無險」度過，台驊集團的團隊耕耘30、40年，相信能應付不可知的未來，也有自信能應付通膨等問題。

顏益財表示，台驊除了海運，還有空運、報關、陸運、倉儲、鐵路運輸，甚至物流金融等，包含在中國、東南亞也有一條龍配送服務，但最重要的還是靠員工的努力。（編輯：潘羿菁）1120107