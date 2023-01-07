更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／王鴻薇選前之夜找馬英九站台 吳怡農偕妻發糖、邀紙風車演出
首頁 / 產經

台驊：今年海運市況驚濤駭浪 相信有驚無險度過

2023/1/7 20:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）國際運價終止連27週下跌後，6日最新一期運價指數再度翻黑，台驊董事長顏益財認為，運價走跌就會有航商退出，船舶變少，運價就有望谷底反彈，估計國際運價今年第2季有望慢慢迴轉。

台驊集團今天舉辦尾牙，展望2023年航運市場，顏益財認為，今年市況應該是「驚濤駭浪」，但相信可以「有驚無險」度過。

上海航運交易所6日發布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），週跌幅為4.19%，其中遠東到美西每FEU（40呎櫃）達1414美元，較前一週下跌9美元，跌幅0.63%；遠東到美東每FEU達2845美元，較前一週下跌222美元，跌幅7.23%。

針對最新一期SCFI運價走跌，顏益財表示，主要是因為接下來就是農曆春節，不過運價走跌反而是好事，因為跌價就會有航商退出，船就會變少，運價就有望谷底反彈。

顏益財指出，目前影響運價走勢的關鍵是中國，官方放寬防疫政策後確診率攀升，缺工導致工廠無法生產，但這是短暫的，因為來得快去得快，預計今年第2季運價應該會反彈。

顏益財說明，接下來美國線要準備談長約，因此今年第2季度運價預估將慢慢迴轉，但以目前價格來看，船公司還不虧錢，美東線走跌就是「蹺蹺板」，運價會趨向平穩，讓美西線運價下跌不易，但這種情況使小船無法賺錢，大船則沒問題，估計3大聯盟、9大輪船公司皆可賺。

展望2023年航運市場，顏益財認為，預估今年市況是「驚濤駭浪」，但相信可以「有驚無險」度過，台驊集團的團隊耕耘30、40年，相信能應付不可知的未來，也有自信能應付通膨等問題。

顏益財表示，台驊除了海運，還有空運、報關、陸運、倉儲、鐵路運輸，甚至物流金融等，包含在中國、東南亞也有一條龍配送服務，但最重要的還是靠員工的努力。（編輯：潘羿菁）1120107

#顏益財
#台驊集團
#上海
顏益財
台驊顏益財：市場過度悲觀 航運業已發生結構性改變
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族