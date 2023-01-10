培育數位人才 台灣大打造就業保障班

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（中央社記者江明晏台北10日電）台灣資訊人才不足，在數位浪潮下更加倍放大，台灣大哥大今天宣布，攜手AppWorks School成立電信業界第一個全額補助的「攻城精英就業保證班」，完訓後通過考核，即可進入台灣大就業。

隨著數位產業持續成長、企業加速轉型，軟體工程師成為炙手可熱的人才。為幫助人才跨越鴻溝、開啓程式設計職涯，台灣大哥大今天宣布，攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，第一波推出培訓iOS App工程師計畫。

台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，因應數位浪潮，台灣大加速「超5G」策略發展，同時深耕數位人才培養，不僅長期投入Coding Fun偏鄉玩程式專案，讓程式教育從小扎根，現在更聯手AppWorks School推出「攻城精英就業保證班」，盼藉由這個長期計畫，成為工程師的最佳搖籃。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，台灣資訊人才稀缺的問題，在數位浪潮下更加倍放大，業界開發軟體技術的速度都以倍速成長，在學校學的課程內容，往往受限於設備，缺少實作導向，讓畢業生所學技能與產業期待存在落差，求職時也會因不清楚業界需求而感到迷惘。

台灣大表示，只要具備全程參與的決心，積極主動的學習力，不限學歷、經歷，學費全額補助，完訓後通過考核，即可進入台灣大就業，高度接軌業界，培養即戰力。

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台灣大說明，「攻城精英就業保證班」提供各行各業潛在菁英，成為軟體開發資訊人才的機會，經過書審、面試所篩選出來的學員，將提供17週免費課程及實作訓練；搭配師資及業界導師帶領學員進行實作導向式培訓，結束後通過考核，保障進入台灣大哥大就業，成為5G人才艦隊的一員，就職再領新台幣15萬元簽約金。

此外，台灣大哥大資訊群也成立9大IT技術CoE（Center of Excellence）橫向組織，擴大公司各資訊單位間的技術分享，相互研究技術趨勢發掘商機。（編輯：張良知）1120110