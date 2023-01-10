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台積電拉尾盤 台股收漲50點站上14800點

2023/1/10 14:56（1/10 15:06 更新）
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台股10日終場上漲50.75點，收在14802.96點，續寫逾1個月新高。（中央社檔案照片）
台股10日終場上漲50.75點，收在14802.96點，續寫逾1個月新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天多空拉鋸，盤中指數一度翻黑，隨後維持小漲，並在台積電等個股尾盤拉升下，推升指數終場上漲50.75點，收在14802.96點，續寫逾1個月新高，但櫃買指數紅翻黑。

台股加權指數收在14802.96點，上漲50.75點，漲幅0.34%，成交金額1774.04億元；代表中小型股的櫃買指數下跌0.11%，由紅翻黑。

觀察類股表現，上市電子股收盤漲0.64%，半導體股漲近1%，生技股跌近2%，金融股熄火小跌；電子股成交比重約60%。

權值股走勢方面，晶圓代工廠台積電股價尾盤拉升，終場上漲5元，收486元，漲幅1.04%，大立光下跌2.02%；聯發科上漲逾2.8%、鴻海小漲0.3%。

ABF三雄漲跌互見，欣興、景碩跌幅約在1%以內，南電小漲0.21%；貨櫃三雄長榮小漲，萬海、陽明都收黑。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股9日大漲，主要反映美股勁揚，外資在一天之內回補逾360億，但農曆春節封關在即，市場仍對後續將揭露的美國企業財報與數據抱持保守態度，因此今天指數狹幅震盪，也是大漲之後的合理現象。（編輯：楊蘭軒）1120110

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黃文清
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