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平均地權修法 賴正鎰：房市將盤整3年、建商少一半

2023/1/11 14:19
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（中央社記者賴言曦台北11日電）立法院會昨天三讀修正通過平均地權條例部分條文，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天指出，平均地權修正案通過應是最後一波打炒房，預估政府會暫時縮手，台灣房市將盤整3年，並逐漸回歸市場正常機制。

鄉林集團今天舉辦年度記者會，賴正鎰指出，拉升房價上漲的元凶是政府增稅、利率升息與建築成本大幅上揚，今年全球通膨可望趨穩，利率再調整有限。

賴正鎰表示，台灣房市未來表現有6大趨勢，第1點是國際原物料行情走揚，政府此時又祭出包括房地合一2.0、提高地價稅與土地增值稅、土建融貸款管制，取得土地後須在18個月內取得建照開工等政策，打亂開發商的推案計畫。

第2點是去年房價大漲，主因是政府帶頭調升利率與增稅，加上建築材料成本上漲，例如台中市近2年每坪平均房價從新台幣20萬元升至45萬元，每坪建築成本從8.5萬元漲到14萬元，吸引不少預期房價高漲的買方進場置產抗通膨、求保值，「房價已經回不去了」。

第3點是目前建商購地貸款成數約剩5成，加上政府限期18個月須取得建照，預估今年土地去化速度放緩，加上無法預測建築成本，很多建商決定改採「先建後售」來確保金流，另都會區未來的土地首選將會以都更為主，但首先要控制營建成本。

第4點是去年全國總推案量破2兆元，但總體銷售面積並未上升，房價走揚明顯是每坪單價上漲造成，在政府打炒房下，今年持續發威，預估推案量減少2成，總量約是1.6兆元，呈「價穩、量縮」。

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第5點是九二一大地震後，全國的建商倒閉僅剩不到100家，但這幾年又增至上萬家，預估政府打炒房後，未來幾年都會是盤整年，資金實力不佳的小建商將會大幅減少，預估3年內全台建商數量會減少5成，剩下約5000家。

第6點是大型建商將朝開發商業不動產方向去經營，例如投資酒店、商場、辦公室收租，邁向永續經營方向；規劃設計建案則會朝向產品精緻化前進。（編輯：蘇志宗）1120111

#賴正鎰
#台灣
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賴正鎰
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