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家居品牌去年營收登高 今年看好剛性需求續拓點

2023/1/12 11:55
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（中央社記者江明晏台北12日電）詩肯、振宇五金、集雅社、寶陞等家居品牌大廠去年營收同創新高，展望今年，由於景氣與房市市況相對保守，業者持審慎樂觀態度，但看好市場剛性需求仍在，持續拓展據點與業務。

連鎖家具龍頭詩肯累計2022年全年營收新台幣24.66億元，年增3.2%，創下歷史新高，也是連3年全年營收突破20億元大關。

振宇五金累計去年度合併營收達18億4221萬元，較去年同期成長6.54%；百貨公司家電通路集雅社2022年全年累計營收38.04億元，年增19.19%；振宇五金和集雅社去年營收皆寫新紀錄。

主要市場在美國的地板品牌寶陞累計2022年全年合併營收達22.72億元，年增13.65%，則是集團全年營收連續7年創新高，主要受惠集團近年穩健擴大美國、台灣市場業務布局。

展望今年，詩肯表示，市場普遍看淡房市，並估房價可能走跌，但也將帶動新一波自住民眾進場，進一步帶動家具市場買氣，詩肯仍持審慎樂觀的態度，從市場表現看來，剛性需求面並未受到影響，加上國門解封、疫情趨緩，民眾生活恢復正常，對於消費意願來說都是正面訊息，但受到通膨因素以及原物料、人事等經營成本上升影響，也會對獲利表現有些衝擊，後市仍須密切觀察。

集雅社表示，營收表現不俗，主要歸功於銷售策略得宜，在消費者預算緊縮的情況下仍能精準提供消費者最迫切購買、經久耐用的中高階家電產品，面對即將到來的農曆新年，持續看旺家電銷售商機。

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寶陞指出，觀察全球通膨升溫、各國相繼祭出升息政策等，影響整體房市交易需求環境，但看好室內裝修仍保有一定消費需求，持續拓展美國未來其他潛在發展區域。

展店腳步上，截至12月底，詩肯旗下店數共97店，未來除了異業結盟發展多通路優勢外，也會持續尋找適合商圈，展出單一品牌或是雙品牌、三品牌等不同型態門店。振宇五金展店計劃即將展開，同時啟動徵才，目標全台邁向百店。（編輯：楊凱翔）1120112

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詩肯全年營收拚新高 振宇五金高雄再展2店
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