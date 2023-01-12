金控非合意併購 金管會揭6金7銀夠格

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會訂定金控敵意併購4大條件，並於2020年公布5金控、6銀行適合發動非合意併購，金管會今天最新揭露，若以2022年11月底資本數據試算，共6金控、7銀行符合非合意併購資格。

根據金管會「金控投資管理辦法」，發動敵意併購有4大條件，即要符合資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力以及企業社會責任良好。金管會2020年曾公布，有5金控、6銀行符合前述條件，適合發動非合意併購。

金管會今天舉行新春記者座談會，金管會銀行局長莊琇媛回應媒體提問時表示，非合意併購首要條件是資本充實，不過業者申請時點及所申請的投資都可能影響資本充實認定。

若將資本充實條件排除，2022年符合非合意併購的名單共有7金控、7銀行；若以2022年11月底財務數據試算資本條件，則有6金控、7銀行符合非合意併購資格。

莊琇媛表示，因資本數據會浮動，不方便揭露確切名單。

針對金融機構整併，金管會主委黃天牧表示，多年來金管會立場均一致，即提供有利整併的法規環境，至於哪些金融機構要合併，主動權在業者身上，由業者自己進行評估。

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不過，黃天牧直言，過去10至20幾年，有些合併案胎死腹中或進行得非常辛苦，其中有些問題不見得是外界可以預先想像得到，例如有的案子牽涉勞工問題。

黃天牧表示，金控合併並非1加1等於2，中間還牽涉很多主客觀及利害關係人看法，並非金管會法制定下就一定能水到渠成；但基本上金管會所扮演角色是提供一個被認可的法規環境，是否整併由金融機構自己決定。（編輯：林克倫、趙蔚蘭）1120112