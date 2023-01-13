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台股週線連2紅 法人：外資買盤回籠有利紅包行情

2023/1/13 20:31
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）台股今天開高漲幅收斂，收盤漲近百點，週線連2紅，法人表示，台股目前順利站上月線，外資買盤回籠有利紅包行情，但距離農曆春節封關僅剩2個交易日，市場持續觀望，類股輪動。

在美國通膨數據緩解、台積電法說展望等兩大訊息提振下，13日台股開高，盤中一度漲230點，逼近萬五大關，非電族群也連帶翻揚，終場上漲92.49點，收在14824.13點，成交值1819.69億元，週線連二紅。

日盛投信表示，美國2022年12月消費者物價指數（CPI）年增6.5%，符合市場預期，核心CPI年增5.7%，低於11月的6%，符合市場預期，強化市場對聯準會進一步放慢升息步調的預期。根據CME的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人最新預測2月Fed僅升息1碼機率，從先前的77%升至94.7%。

日盛上選基金研究團隊表示，美國通膨降溫有感，激勵股市正向反映，台股盤面可持續關注基本面利多發酵族群。台股目前順利站上月線，大盤為多方格局，但距離封關僅剩2個交易日，市場將持續觀望。

安聯投信台股團隊表示，現階段多數投資人對市場的態度仍顯相對審慎，主要是對通膨壓力與升息步調存有擔憂，但在美國最新通膨數據緩解，外資陸續歸隊，加上美股科技股等表現，市場信心持續回溫。（編輯：張均懋）1120113

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