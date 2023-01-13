康舒本業調整體質 3年後車電營收占比上看1成

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（中央社記者吳家豪台北13日電）電源供應器廠康舒董事長許介立今天說，今年電源本業會調整體質，追求營收與獲利成長；車用電子業務的美國與日本客戶今年進入量產，3年後車電營收占比將達8%至10%。

新金寶集團今天舉辦實體尾牙旺年晚會，旗下金寶、泰金寶-DR、康舒等企業一同參與，席開406桌，最高獎金10萬元。

許介立受訪表示，2022年是非常艱鉅的一年，充滿很多挑戰，康舒去年營收約新台幣253億元，單月營收分別在3月、6月與9月創新高，非常不容易。去年電源事業營收年增21%，高於以往平均成長率，主要因為去年上半年全球需求強，雖然下半年消費需求放緩，但伺服器與資料中心需求仍持續。

許介立說，2022年是康舒綠電元年，隨著全球客戶越來越重視地球暖化議題，很多廠商希望收購或使用綠能，對地球永續發展做出貢獻。康舒從去年開始與5家廠商合作，針對金融、紡織、電子、大樓管理服務業等領域提供綠電。

康舒另一個重要發展方向是車電，許介立說，今年車電業務希望日本客戶產品順利量產，美國客戶產品增加銷量，需求相當強，3年後車電業務營收占比將上看8%至10%。

談到本業調整體質，許介立表示，康舒一開始還不了解創能產業，自行投資設置電廠，現在邁入第6年，已經很了解太陽能電廠運作，應該把資產轉到資金相對更便宜的平台上；例如與資金相對便宜的壽險業者合作，由康舒建立平台管理太陽能案場，在適當時候儲能、回饋到電網或進行調整，對台灣電網發展比較健康。

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他強調，康舒電源事業將走向「輕資產」模式，未來收入不是發電營收，而是管理財，對營業利益的貢獻度較大，對營收貢獻較小。未來也打算進軍東南亞市場，直接與當地廠商合作，協助建置太陽能廠。

展望2023年，許介立表示，第1季還是會受到大環境影響，有些客戶的消費性產品雖然需求不佳，但伺服器與企業端需求還在，預估今年第1季表現應該與去年同期差不多。（編輯：林興盟）1120113