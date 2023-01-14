日月光高雄廠獲選世界經濟論壇全球燈塔工廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北14日電）日月光半導體今天宣布位於高雄的先進晶圓級封裝廠，獲選世界經濟論壇全球燈塔工廠（GLN），加入全球燈塔工廠132家領先群行列；策略性導入工業4.0技術有效提升67%生產力並且訂單交期縮短39%。

GLN是由製造工廠和價值鏈組成的社群，成員在採用並整合工業4.0各項先進技術方面發揮全球領導作用，累計至今共達132家指標公司入選GLN。

日月光表示，在半導體封裝製程日趨複雜及市場供需快速轉換環境下，日月光高雄先進晶圓級封裝廠部署工業4.0技術，將AI人工智慧技術應用於製程提升良率與生產排程正確性，藉此產能增加67%並且訂單交期縮短39%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世界經濟論壇的資料顯示，將工業4.0技術整合到運營中，燈塔（Lighthouse）公司在產量、成本和交期已達成兩位數字的效益。同時展示如何將先進技術擴展到整個製造網絡，並且拓展到供應商、客戶或是採購、物流、研發等新部門。

日月光高雄廠資深副總王頌斐表示，很高興能加入全球燈塔工廠132家領先公司的行列。日月光提升競爭力和把握多元領域的機會，這是追求卓越製造的核心。（編輯：郭無患）1120114