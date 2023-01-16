銀行助攻環團 認養國有邊際土地近2千公頃

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部針對海岸、山邊等國有邊際土地推出認養機制，引入環團專業，保護國有地生態，截至目前已認養1941公頃，並媒合公民營銀行贊助，現已有近新台幣500萬元的經費，挹注在保育工作。

國有非公用土地面積高達近22萬公頃，但多屬都會邊陲地區不可開發利用的邊際土地，為了將國有邊際土地媒合民間環境保育團體認養，提升專業管理效能、保護棲地，國產署2019年起建立環境保護認養機制。

所謂邊際土地，是指海岸地區、濕地、埤塘、山區、經相關主管機關認定屬於環境敏感或有生態保育必要的地區。

根據統計，截至去年12月底，國產署已與環團簽訂認養契約11案，面積1941公頃，參與認養的環團有8個，並已有9家公民營金融機構，以贊助經費或合辦活動方式，與環團合作，財政部並於今天舉辦成果發表會。

財政部次長莊翠雲致詞時表示，追求經濟成長之際，應該兼顧社會包容性與環境永續性，財政部主管的國有土地面積，占全國土地總面積的65%以上，在國有地政策運用上，財政部明確宣示，以國土保育、環境永續為第一優先，其次是公地公用、增進國民福祉，最後是促進地利、多元活化。

莊翠雲指出，從山邊到海邊的邊際土地，數量之高，國產署竭力遵照國土保育的運用原則，但資源有限，需要引入民間力量，公私協力，因此建立環境保護認養機制；同時，銀行對認養國有邊際土地的環團，適時贊助經費，進而參與環境保育行動，也讓環團擁有穩健財務，持續推動保育工作。

她表示，財政部樂見公民營銀行持續參與環境保護認養機制，達成國土保育落實、環團持續運作、銀行綠色金融、環境永續的4贏局面。

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國產署指出，目前參與機制的9間金融機構包含台灣銀行、合作金庫商業銀行、台灣中小企業銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一金控、彰化商業銀行、台灣土地銀行與上海商業儲蓄銀行，目前贊助經費有將近500萬元左右。

合作金庫銀行總經理林衍茂出席活動表示，世界經濟論壇報告指出，生物多樣性的消失，被視為未來10年全球3大風險之一，所以眾人都有國土保育責任，感謝財政部推動認養機制，以及環團對國有地保育的貢獻，促成這次環境守護的合作案。（編輯：潘羿菁）1120116