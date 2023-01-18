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合併案過關 台灣之星、亞太電信用戶合約可到明年底

2023/1/18 16:14
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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC今天通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信的申請案，除了要求台灣大跟遠傳都要承接既有被併公司的契約外，目前4家電信業者既有用戶，現有合約方案都可以到明年底。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過兩大電信合併案，附款要求2業者在2024年6月底前改善頻寬超標。

至於資費方案部分，針對4家業者（台灣大、遠傳、亞太、台灣之星）既有用戶，現有合約方案都可以到2024年12月31日，另外，台灣大也要對台灣之星的終生契約概括承受，必須讓用戶使用到4G頻譜年限到期，也就是2033年。

NCC表示，為了照顧用戶權益、關懷弱勢族群，針對身心障礙、中低收入、清寒學生等族群，在合併基準日後提供至少5年優惠資費方案，共11種方案；針對學生與銀髮族群，在合併基準日後提供至少2年優惠資費方案，共15種方案；對於一般用戶也要提供多元資費方案。（編輯：潘羿菁）1120118

#遠傳電信
#亞太電信
#台灣之星
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