金融業啟動年度徵才 儲備幹部首年有望挑戰百萬年薪

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、潘姿羽、張璦台北19日電）金控啟動年度徵才計畫，富邦金、國泰金、中信金今年各開出逾6000個職缺，其中，備受關注的儲備幹部計畫，有金控喊出首年就能挑戰百萬年薪，向有企圖心的年輕人招手。

富邦金啟動2023年聯合徵才計畫，金控暨各子公司今年度預計招募6500人，職缺需求包含海內外業務發展、資訊科技、數據分析、資訊安全、客戶服務與風險管理等，另將擇優錄取50至60位儲備幹部（MA）。

富邦MA計畫開放履歷收件至3月底，開放招募達24個組別，包括永續發展、數據分析、資訊科技、數位創新與行銷、經營管理、法人金融、風險管理、投資研究、金融商品等多元領域，其中，資訊科技組為今年新增的組別，邀請對創新技術研究與敏捷式專案管理感興趣的科技菁英踴躍應徵。

國泰金今年共開出約6200個職缺，包含儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃等領域。

國泰金3項具特色的儲備幹部計畫也是熱門詢問重點，包括國泰金控GMA（Group/Global Management Associate），培育跨領域金融通才；國泰世華銀行CMA （Cathay Management Associate），鎖定培養海內外布局及數位轉型推手；國泰人壽CIM（Cathay Investment Manager），幫人才奠定精實的投資專業能力，開放申請至3月26日止。

中信金啟動今年人才招募「Top Gun計畫」，MA計畫預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年就能挑戰百萬年薪，是台灣金融業唯一2年2次升遷機會的培育計畫，通過培訓就升任經理。若加上個人金融、法人金融等一般職缺，全年度預計招募6600人。

開發金控2023儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）招募也已起跑，更將開放暑期實習報名，暑期實習期間表現優異者，將獲得YouLead面試機會，未來有機會直升儲備幹部。

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開發金控表示，2023年儲備幹部YouLead計畫預計招募30位新世代人才，因應數位轉型策略與海內外業務需求，即日起至3月中，不限科系與背景的大學及研究所畢業生，都可透過開發金控YouLead招募網頁投遞履歷。

合庫銀行指出，今年初為持續優化人力結構，將分2梯次徵才，共招募400人；第1梯次率先招募理財及電機工程等人員共122人，第2梯次將配合畢業季，提供社會新鮮人優質就業機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、電金及資訊人員等。（編輯：翟思嘉）1120119