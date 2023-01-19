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台灣大提3點指NCC附款難執行 年後討論是否台台併

2023/1/19 20:26（1/19 20:52 更新）
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台灣大哥大19日提出3項疑慮，指NCC通過台台併附款窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，將於農曆年後召開正式董事會做出決議。（中央社檔案照片）
台灣大哥大19日提出3項疑慮，指NCC通過台台併附款窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，將於農曆年後召開正式董事會做出決議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北19日電）「台台併」經NCC決議附附款通過後，台灣大哥大全體董事提出3項疑慮，認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，將於農曆年後召開正式董事會做出決議。

台灣大哥大申請合併台灣之星一案，18日經國家通訊傳播委員會（NCC）決議附附款通過後，台灣大全體董事成員今天充份交換意見後表示，除其他附附款造成沈重負擔外，一致認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益。

台灣大表示，董事對合併案頻譜附款有3項疑慮，第一，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，卻對同樣在3GHz以下超頻的中華電信，以及遠傳電信雖同意繳回部分後仍超標的頻譜准予保留，法源依據何在。

第二，台灣大董事質疑，若依主管機關要求繳回頻譜，則在巿場三大業者新競爭態勢下，又受限於1/3限制，頻譜也將無法再釋出，無疑是國家珍稀頻譜的一大浪費，更遑論處分中提及，若不自主無償繳回，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻的10MHz，但頻譜交換與否，也需視競業之意願，因此限期改正能否如期完成，實不可控於我方。

第三，被迫繳回頻譜的「新台灣大」在缺少原台灣之星10MHz的頻譜後，再擠進台灣之星280萬用戶，也將使得原台灣大700多萬用戶權益受到影響。

台灣大全體董事一致認為，頻譜附款有悖行政程序法，此等影響股東及用戶權益的重大事宜，台灣大將於農曆年後召開正式董事會做出決議。（編輯：潘羿菁）1120119

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#台台併
#台灣大董事
#NCC
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