南僑去年獲利年減47.6% 今年營運盼回溫

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）南僑去年全年營收新台幣204.8億元，年增3.11%，但每股純益（EPS）下滑至2.26元，年減47.6%；南僑表示，主要受到大陸疫情加上原物料成本高漲影響，今年營運可望重回成長。

南僑自結2022年12月單月稅後純益7534.2萬元，年減44.3%，每股純益（EPS）0.3元，年減44%；全年稅後純益5.61億元，EPS為2.26元，年減47.6%。

南僑表示，去年獲利表現不佳，主要是下半年大陸解封後疫情爆發，整體消費受到較大影響，加上原物料成本也在高檔區。

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展望今年，目前大環境變數仍太多，如果沒有再有其他突發事件，消費市場看起來有機會逐步回穩，配合原物料價格已逐步平穩，整體營運可望朝向正向發展，從谷底回升。

在產能配置上，南僑表示，除了泰國廠去年分別增加零食及米果新產線瞄全球市場外，今年也將在重慶興建新生產基地，預計投資約人民4.8億元，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備。（編輯：郭無患）1120130