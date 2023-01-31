生醫新兵長佳智能預計3月掛牌 2月上旬競拍

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）由廣達等科技大廠及生技醫療界共同創立的生醫新兵長佳智能預計最快3月上櫃掛牌，競拍日期為2月7日至9日，2月1日將召開上櫃前業績發表會。

長佳智能成立於2018年，是國內第一家定位於醫療人工智能的公司，股東成員包含趨勢科技、廣達、大銀、晟德、元大、安基、尚禾等，董事長兼總經理為前台大醫院院長陳明豐。

長佳智能的「人體保健資訊資料集」，具有近300萬人長期追蹤的資料，內容從門診到住院，從藥物使用到影像，以及感冒到癌症或心血管疾病等都包含在內，可作為自行研發各類型產品的「原料」，並提供同業所需醫療數據分析。

長佳智能建立一系列自主研發基礎建設，結合大數據資料庫，使長佳智能可以快速開發多科別、多疾病的AI臨床應用，尤其應用在專長的腦神經、心血管與癌症等急重症，已獲10項台灣TFDA與6項美國FDA醫材上市許可，以及世界各國21項專利，客戶包括美國、法國、新加坡、香港、中國與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

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長佳智能表示，由於同時具備大數據、醫療人工智能與雲端生醫平台3項能力，淡馬錫旗下投資公司轉投資的醫材公司評估後，於2021年9月與長佳智能簽訂「腎臟疾病照護平台」技轉與合作開發計畫，使長佳智能未來15年將可獲得穩定的現金流。

長佳智能開發出各類型醫療人工智能專業平台，例如「基因檢測AI分析平台」，對於有意跨入精準大健康領域的各行各業，提供快速且一條鞭式的服務。（編輯：張良知）1120131