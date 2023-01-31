NCC報告：民眾手機上網方案 近8成選吃到飽

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（中央社記者蘇思云台北31日電）NCC發布111年通訊傳播市場報告指出，台灣16歲以上民眾手機上網流量方案，以上網吃到飽為主，占比達79.4%，其中逾5成為不限速吃到飽，占比最高；民眾每月行動電話帳單平均費用為新台幣728元。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新發布「111年通訊傳播市場報告」，委託台經院辦理調查，針對消費者使用行為進行調查，並結合產業公開資訊，綜整提出台灣與國際通訊傳播市場發展概況與趨勢研析。

綜整111年通訊市場需求面調查，16歲以上民眾在住處的電話使用情形，超過5成（51.7%）僅使用行動電話，同時使用市內電話與行動電話比例占40.5%。

在行動電話使用行為方面，民眾每月行動電話帳單平均費用為728元，可使用手機上網的比例達84.5%。

進一步觀察民眾採用的行動上網流量方案，報告指出，16歲以上民眾的方案，以吃到飽（合不限速、限速與不清楚是否限速）為主，占比79.4%，其中以不限速吃到飽的占比最高，超過5成（57.3%），其次為不清楚是否限速的吃到飽（12.3%）、限速吃到飽（9.8%）。若採非吃到飽方案，則以1G到5G間（5.7%）流量方案占比最高。

由於近年網路語音通話服務興起，報告顯示，民眾有使用過網路語音通話服務的比例高，其中以使用LINE（86%）為大宗，平均一週撥打網路電話的通話時間為5.78小時，高於平均一週撥打行動電話的1.87小時。

至於5G服務在2020年中開台，報告顯示，民眾由4G轉換到5G服務的情形，沒轉換的比例為71.4%，有轉換占27%。

若詢問民眾從4G轉換到5G服務的原因，以對原有的4G行動網路速度不滿意（33.8%）比例最高，其次為5G資費與4G資費相當（15.7%），以及合約換約需求（15.5%）。

民眾尚未從4G轉換到5G服務的原因，以目前使用的4G服務已足夠滿足需求（60.5%）比例最高，其次為認為5G技術尚未成熟（16.9%），因現有手機不支援5G服務而須另外購買5G手機，則占10.8%。（編輯：楊凱翔）1120131