集保：國內投信每月定期定額投資基金人數逾50萬

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（中央社記者潘智義台北31日電）集保基金資訊觀測站資料顯示，目前國內投信公司每月定期定額扣款人數超過50萬人，平均每人申購約1.4筆基金。最大線上基金交易平台基富通也統計，平台上定期定額受益人數超過11萬人。

基富通發布新聞稿指出，定期定額買基金已是多數人理財的主要方式之一，過了一個大年，回到工作崗位，還沒花完的年終獎金、過年期間領到的紅包都可透過定時定額投資基金理財。

基富通總經理王浩宇表示，面對通膨高漲的環境，應該避免存款越來越薄，建議將剩餘獎金或紅包分拆為12份，再透過「定期定額」方式每月進行投資，進一步放大資產價值。

王浩宇指出，定期定額買基金3大好處包括，分散進場時點、攤平資金成本、克服人性弱點，以免除錯判高、低點的風險，市場震盪起伏較大時，效果尤其明顯。修正時，同樣的資金能夠買到更多單位數，降低平均成本。

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他強調，全球股市熊短牛長，不過，景氣3年一個小循環、10年一個大循環，造成市場波動起伏不定，採取定期定額且長期紀律投資的方式，可望發揮分散風險的作用，並享有時間複利帶來的加乘效果。

面對通膨、疫情與地緣政治等變數，他解釋，全球股債價格波動加大。因此近年來，各大資產管理公司都鼓勵投資人定期定額投資，也就是每月投入一筆資金，分散進的時間，攤平整體投資成本，解決不知如何挑選投資時點的困擾，並克服追漲殺跌的人性弱點。（編輯：林興盟）1120131