裕隆集團新春開工 嚴陳莉蓮：轉型效益今年發酵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）裕隆集團今天舉行開工祈福，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，今年總體環境雖然還是不容樂觀，挑戰還是繼續存在，但集團轉型效益將從今年開始逐步發酵，新店裕隆城商場也將開幕。

裕隆集團今年邁入70週年，嚴陳莉蓮今天主持新春開工祈福典禮時表示，在後疫情時代，去年國內外的情勢都充滿挑戰，通貨膨脹、升息循環、地緣政治、能源危機、氣候變遷、供應鏈問題等因素集結形成一場風暴，讓內部承受著極大的經營壓力，感謝集團全體員工，發揮團隊精神，讓集團在困難中一路挺進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望今年，嚴陳莉蓮指出，總體環境雖然還是不容樂觀，挑戰還是繼續存在，但相信情況會愈來愈好，更重要的是，集團這幾年來在務實轉型策略下所累積的資源，將從今年開始逐步發酵，包括納智捷品牌的電動車、裕日車及中華車的新車型、裕隆汽車的能源事業布局、金融水平事業在消金、企金及出行領域的成長、新店裕隆城商場的開幕等，都會從今年開始逐一展現成果，形成集團中長期發展的堅實基礎。

今年裕隆集團70週年，嚴陳莉蓮期許集團發揮最大綜效，一起迎向集團事業另一波的向上成長。（編輯：潘羿菁）1120201