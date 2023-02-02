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光罩子公司續增永彰持股 穩居第2大股東

2023/2/2 09:36
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）台灣光罩旗下友縳投資，持續增加永彰科技持股，比重提升至17.37%，續居第2大股東。

台灣光罩和永彰在1月31日公告，友縳投資從去年12月23日起至今年1月31日止，經由櫃買市場增加永彰64萬8000股。持股比重從原先16.36%提升至17.37%，持股總額增加至1111萬7000股。

光罩重申，友縳投資未來1年是否再取得永彰股權，將視永彰實際營運情況決定。

永彰機電在去年6月9日股東會決議通過更名為永彰科技，新股於去年8月29日起上櫃，永彰轉型布局熱管理、能源科技、智慧製造、智能建築等4大領域。

其中在熱管理，永彰運用熱交換技術提供燃油車、電動車、儲能系統及工業設備等熱管理解決方案；在能源科技，永彰向電力公司、綠能產業、用電大戶及社區住宅提供電力安全產品、儲能系統模組代工及儲能/充電解決方案。

根據永彰去年第3季財報，去年前3季裕隆汽車占永彰整體銷售額比重約22%，明電舍株式會社占比約17.5%。（編輯：楊凱翔）1120202

#永彰
#友縳投資
#永彰科技
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