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台灣高鐵首度入選全球百大永續企業 排名亞太第一

2023/2/3 17:41
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（中央社記者賴言曦台北3日電）長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構「企業騎士」（Corporate Knights）公布2023年全球百大永續企業排行榜，台灣高鐵首度入選，成為全球排名第9的永續企業，同時也是入選的19家亞太地區企業中的第一名。

高鐵董事長江耀宗透過新聞稿表示，配合國家2050淨零碳排政策目標，同時結合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）國際趨勢，高鐵提前布局，去年底完成2023年到2027年的中長期策略規劃，目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神，以持續強化公司治理。

江耀宗指出，高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，希望透過落實ESG，提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，並持續引領台灣邁向更加進步、美好的新生活。

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企業騎士為總部設於加拿大的調研與媒體公司，已連續19年針對全球市值超過10億美元的企業進行永續性評選，觀察指標包括能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入及投資、氣候與永續發展等。

高鐵表示，公司未來將在追求環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益的各項指標中，尋求創新的經營模式，希望積極發揮綠色運具的優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，朝成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。（編輯：趙蔚蘭）1120203

#台灣高鐵
#江耀宗
#企業騎士
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