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台灣燈會今晚開幕 中華電MOD直播

2023/2/5 15:23
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（中央社記者江明晏台北5日電）2023台灣燈會今天起登場，中華電信連25年贊助燈會主燈，開燈典禮將在今晚7時登場，中華電將全程直播，無法親臨開幕現場的民眾可鎖定中華電信MOD及Hami Video。

2023台灣燈會今天起至2月19日在台北國父紀念館、東區商圈、信義商圈及松山文創園區等4大展區正式登場。

中華電信連25年贊助燈會主燈，中華電信董事長謝繼茂出席贈燈及開燈儀式，見證主燈「玉兔壯彩」在國父紀念館展區點亮的瞬間。

台灣燈會主燈「玉兔壯彩」總高22公尺，運用多項數位科技技術，將帶給參觀民眾全新光影感受，開燈典禮與祈福儀式將在今晚7時登場。

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中華電信宣布，旗下MOD與Hami Video於下午4時30分至晚間8時全程直播開幕活動，包括由朱宗慶打擊樂團、優人神鼓及日本、韓國舞蹈團體等堅強組合帶來暖場表演，無法親臨開幕現場的民眾可鎖定中華電信MOD及Hami Video。

中華電信表示，除贊助主燈並於國父紀念館、信義區香堤大道展區以「預見精采永續」為主題設攤，首創裸視3D新技術結合ESG永續概念，將長期投入的廢手機回收、全台淨灘活動、一起護地球植樹計畫等各項ESG行動情境化，民眾伸手就能抓住虛擬浮空場景的AR物件，以互動體驗感受環境永續重要性。（編輯：翟思嘉）1120205

#中華電信
#台灣
#台北國父紀念館
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