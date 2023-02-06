外媒：蘋果增加對台供應鏈訂單 降低對中國依賴

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果（Apple）供應鏈布局備受關注，國外科技網站9to5Mac科技記者日前報導分析，蘋果正在增加對台灣供應鏈廠商訂單，降低對中國供應鏈的依賴，已有根據且將更明朗。

天風國際證券分析師郭明錤日前在個人推特（Twitter）貼文指出，台灣先進光成為蘋果平板電腦iPad新鏡頭供應商，預估今年下半年開始供貨iPad所需4P鏡頭，而先進光目前是蘋果Mac電腦最大鏡頭供應商。

郭明錤分析，先進光有機會依循中國舜宇光學在蘋果鏡頭供應鏈的成長模式，未來有機會取得iPhone訂單。

這則訊息引起國外科技網站9to5Mac的巴西籍科技記者艾斯波西多（Filipe Espósito）重視，他日前撰文分析，長期來看，蘋果有意透過增加對台灣供應鏈的訂單，降低對中國供應鏈的依賴，且逐步地，蘋果正在將供應鏈產線轉移至中國以外其他國家。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在蘋果財報線上發布會中指出，印度將成為蘋果的「主要焦點」。日經亞洲（Nikkei Asia）報導，蘋果正希望將印度作為替代中國的生產基地和成長來源。

Filipe Espósito以彭博（Bloomberg）報導為例指出，蘋果供應商之一捷普（Jabil）在印度據點傳出將為蘋果耳機AirPods生產零組件，此外CNBC先前也報導蘋果有意在印度生產iPad產品，加上郭明錤先前也指出蘋果已將部分Apple Watch產線移往越南，這些都意味蘋果轉移供應鏈產線至中國以外，並非空穴來風。

Filipe Espósito表示，中國從COVID-19疫情爆發以來，實施嚴格的封控和管制措施，使得在中國的許多工廠關門期間拉長，衝擊蘋果供應鏈出貨；此外，中國與台灣之間政治緊張態勢，也威脅電子產品零組件供應。

不過Filipe Espósito指出，蘋果不可能切斷對中國的完全依賴，但考量過去2年許多供應鏈廠商受到中國疫情封控影響，蘋果規劃分散供應鏈，是有根據且將更明朗。

蘋果日前公布財報並回應法人提問表示，蘋果在全球各地布局生產據點，其中關鍵零組件來自全球不同國家，iPhone最終組裝據點主要在3個國家。（編輯：郭無患）1120206