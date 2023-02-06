康舒今年營運先蹲後跳 全年營收挑戰雙位數成長

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）康舒科技董事長許介立表示，收購ABB旗下電源轉換事業部門有望在下半年開始認列營收。由於消費性產品需求相對疲弱，今年第1季營收將較去年同期下滑；全年不計ABB購併，營收目標為雙位數成長，毛利率將進一步拉升。

康舒今天舉行法人說明會，針對日前宣布斥資新台幣約153億元收購ABB旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion）100%股權，許介立表示，雙方產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補，希望未來在產品整合及技術交流上可以有更多合作，進一步帶動整體營運成長及毛利率提升。

康舒投資長陳薇媛表示，併購案期望在年中獲得核准，下半年完成交割開始認列營收、獲利；完成併購後，將強化康舒產品組合，搶進電信及資料中心市場，並拓展美國客戶版圖，未來企業及電信相關產品將拉升，消費性產品比重將降低，三大領域的營收占比將平均分配。

展望今年，許介立表示，今年第1季營收目標原本估與去年持平，但由於消費性產品有些衰退，伺服器相關產品出貨也會有遞延，預期將較去年呈現個位數衰退；但後續三季營運將呈現年增表現，今年整體營收不計收購ABB認列，估雙位數成長目標不變。

陳薇媛表示，去年第4季雖然毛利率見到改善，但由於業外認列包括約2億元匯兌損失及淡水舊廠拆除提列一次性費用6000萬元，合計2.6億元業外損失，以致呈現單季稅後虧損。

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康舒表示，透過此次併購，將於5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整、具韌性的平台，加速朝向解決方案的提供者前進，並得以拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網絡。

康舒指出，ABB在墨西哥、印度設有工廠，康舒則在大陸、菲律賓及台灣都有工廠，未來併購後在全球產能配置上也會有進一步整合。除了近2年大舉擴增台灣淡水新廠產能外，菲律賓也陸續增加新產能，期望將生產比重拉高至20%以上。（編輯：張良知）1120206