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士電轉投資充壩14日亮相 攜手和泰集團攻綠能充電

2023/2/7 11:01
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）士林電機今天表示，轉投資充壩技術服務公司將於14日對外正式亮相，攜手和泰集團以及起而行，布局綠能充電營運。

士電表示，14日當天除了公布工研院相關充電樁技術技轉進度外，也將對外公布充壩營運進展。

仰德集團攜手和泰集團以及起而行，布局綠能產業，跨足充電營運，共同合資成立充壩技術服務公司，仰德集團旗下士電扮演關鍵角色。

士電先前指出，充壩總股本約新台幣1.2億元，其中士電與起而行合資持股比重約6成，和泰與和潤投資比重約4成，初期布局充電營運（CPO），未來不排除進軍MSP（Mobility Services Provider）營運。

業界人士表示，充壩主要股東中，起而行持股比重約4成，士電約2成，和泰與和潤持股比重各約2成；起而行股東除了士電，還包括電源廠僑威與立德。

士電在綠能發展以4大領域為主，包括綠電供應者（漁電共生、電廠EPC統包工程）、升壓站建置（自用或供應他人）、儲能案場（從規劃到維運）、綠能應用（充電站、充電樁、DC電源開關、電動車動力系統）。（編輯：楊凱翔）1120207

#士電
#和泰集團
#充壩
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