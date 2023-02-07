長榮航太擬3月底掛牌上市 看好疫後航空業復甦動能

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長榮集團旗下長榮航太科技預計2023年3月底掛牌上市，由左至右分別為長榮航太製造事業體總經理李緯章、董事長黃南宏、維修事業體總經理郭勝義。中央社記者賴言曦攝 112年2月7日

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（中央社記者賴言曦台北7日電）長榮集團旗下長榮航太科技預計3月底掛牌上市，經營團隊今天表示，受惠國際航空業復甦，維修及製造業務成長動能可期，旗下3大轉投資事業今年營運可望皆轉正。

長榮集團業務核心為運輸業，旗下上市公司包含長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運及中再保，預計今年3月底前掛牌上市的長榮航太，是長榮集團第6家上市的公司，主要業務包含飛機維修及零組件製造，是全球前10大飛機維修公司。

長榮航太轉投資的3大事業，包含以發動機零組件維修及銷售、持股49%的長異；以發動機整流罩零組件維修為主、持股49%的長銳；專攻電動車用零組件表面處理業務、持股35%的長鑽。

隨著疫後全球航空業逐漸復甦，長榮航太董事長黃南宏認為，維修部門未來可望微幅成長，製造方面則隨著國際大廠新機交機，帶動需求，延續動能；3大轉投資事業營運表現也皆可望在今年轉正。

長榮航太維修事業體總經理郭勝義表示，長榮航太每年前3季、停機坪每天平均會有20架飛機在維修，雖然第4季受假期因素影響維修能量，但每天平均也會有10多架維修量。

2022年長榮航太維修業務占營業比例8成、製造業務則占2成，法人預估，長榮航太製造業務今年最高有望成長到30%，整體訂單預估能見度5年以上「不是問題」。

長榮航太目前資本額新台幣35.28億元，2022年全年營收118.47億元，年增23.19%；2021年每股盈餘2.50元，2022年前3季每股盈餘已至4.07元。（編輯：趙蔚蘭）1120207