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中華電：三星S23旗艦預購額滿 頂規版占比7成

2023/2/7 18:54
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（中央社記者江明晏台北7日電）中華電信今天宣布開放三星Galaxy S23旗艦系列新機網路限量預購已全數額滿，其中S23 Ultra占比達70%、顯示大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦最受市場青睞。

中華電信今天宣布開放三星Samsung Galaxy S23旗艦系列新機在網路門市限量預購開出紅盤，稍早宣布全數額滿。

中華電統計，客戶於中華電信網路門市預購狀況，包括獨家頂規旗艦Galaxy S23 Ultra 512GB及價格親民的Galaxy S23 128GB搶購一空。

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預購機型部分，中華電觀察，Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23各占比70%、20%、10%，顯示大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦Galaxy S23 Ultra最受星粉青睞。機型顏色以墨竹綠、夜櫻紫最受喜愛，近6成客戶選擇。

另外，國內電信產業掀起整併潮，業界預估電信商將力求獨賣機種追求差異化，以吸引用戶，觀察這次三星S23旗艦系列與電信商的合作銷售策略，中華電信獨賣Galaxy S23 128GB與Galaxy S23 Ultra 512GB，台灣大則獨家銷售Galaxy S23 Ultra 12G/256GB曇花白色，遠傳電信獨賣S23 Ultra 1TB頂規版本。（編輯：張均懋）1120207

#中華電信
#三星
#S23
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