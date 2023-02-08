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環旭去年獲利大增近65% 今年首季營收估年減1成

2023/2/8 08:45
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子去年稅後獲利人民幣30.6億元，大幅年增近65%，今年第1季受產業去化庫存影響，環旭預估單季營收年減約10%。

環旭今天上午公布去年業績快報，其中去年營收人民幣685.16億元，較前年553億元成長23.9%，去年稅後獲利人民幣30.6億元，較前年18.58億元大增64.69%，去年每股基本純益人民幣1.4元，優於前年EPS 0.85元。

環旭指出，去年營收成長主要有4個原因，包括原有客戶市占率穩定，客戶需求增加；新業務、新客戶拓展；人民幣兌美元貶值挹注；全球化擴張和布局成效顯現。

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展望今年第1季營運，環旭表示，受產業去化庫存因素影響，預計第1季單季營收較去年同期減少約10%，單季營業利益率預估與2021年接近。

觀察環旭去年全年各產品表現，其中汽車電子類產品營收較前年成長72.24%、占去年全年營收比重約6.64%；雲端及儲存類產品營收年成長41.08%、占比約10.2%；通訊類產品營收年增21.69%、占比約37.25%；消費電子類產品營收年曾18.28%、占比約32%；工業類產品營收年增17.45%、占比約12.8%。（編輯：楊凱翔）1120208

#環旭
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