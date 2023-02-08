慧榮去年每股賺6.36美元 今年營運展望短期保守看待

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（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體控制晶片廠慧榮今天表示，短期產業能見度不高，營收表現仍將疲弱，正採取行動以降低營運成本結構，確保獲利。

慧榮今天公布2022年第4季財報，營收2億76萬美元，季減20%，稅後淨利4105萬美元，每股純益1.22美元，約新台幣38元。

慧榮2022年全年營收達9億4592萬美元，年增3%，稅後淨利2億1391萬美元，每股純益6.36美元，約新台幣198元。

慧榮總經理苟嘉章表示，2022年在終端市場極具挑戰的情況下，慧榮全年營收仍微幅成長3%，表現優於個人電腦和智慧手機市場狀況。

苟嘉章說，受惠控制晶片技術升級，提升固態硬碟（SSD）效能，預期2023年為個人電腦代工客戶提供的PCIe Gen 4的SSD控制晶片可望擴大。隨著中國的重新開放及庫存清理到一段落，市場將逐漸回溫。

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慧榮表示，因2022年第4季營收表現疲弱，加上短期產業能見度不高，慧榮正採取行動以降低營運成本結構，確保獲利，包括對產品績效的策略性評估，以及對獎酬和新型晶片開發光罩費用的檢視。

慧榮指出，依照目前市場發展情勢，預期近期營收仍將疲弱，但有了以上的措施，待供應鏈庫存水位降低和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需趨於平衡時，慧榮已為市場復甦做好準備。（編輯：潘羿菁）1120208