土國合資水泥廠受地震影響 台泥：其中1廠恢復運轉

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（中央社記者賴言曦台北8日電）土耳其強震影響台泥與土耳其OYAK集團合資公司旗下3座水泥廠，台泥今天說明，3座水泥廠的基礎設備未受影響，但因當地全面大停電影響生產，經全面檢查設備線路後，其中1廠已恢復正常運轉。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩國5000多棟建築物倒塌，罹難人數增加中，當地台商據點和產能現況備受關注。

台泥今天以重訊說明，台泥與OYAK合資公司旗下3座水泥廠受地震影響，最近的1座離震央約200公里，3座水泥廠基礎設備未受影響，不過因當地全面大停電影響生產，經全面檢查設備線路後，其中1座廠已恢復正常運轉。

台泥表示，這次地震對台泥整體財務、業務沒有重大影響，台泥也立即啟動員工安置計畫，協助受震災影響的員工及其家人安置照顧。

台泥表示，公司已緊急空運100套急救箱前往土耳其，另外也將持續投入土耳其賑災，並主動聯繫土耳其駐台辦事處，希望在此寒冬時刻協助提供災民所需物資。（編輯：郭無患）1120208