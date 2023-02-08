更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙
運動

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其敘利亞強震全球馳援 台灣首日善款湧1033萬餘元
首頁 / 證券

劉宗聖：ETF構建台灣資本市場生態 盼走向創新應用

2023/2/8 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）111年度ETF（指數股票型基金）競賽今天頒獎，投信投顧公會理事長劉宗聖致詞時表示，ETF構建了台灣整個資本市場的生態系統，期許ETF未來從製造發行走向創新與應用。

台灣證券交易所、券商同業公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的111年度ETF競賽，今天舉辦頒獎典禮，包含凱基、元大、國泰、玉山、日盛、中國信託投信等多家券商獲獎。

劉宗聖表示，ETF構建了台灣整個資本市場的生態系統，且台灣ETF被動、主動比差不多50%，居全球最高，顯示台灣民眾對ETF接受度很高，受益人超過400萬，相當於集中交易市場每兩筆交易就有一筆是買ETF，其中參與度最高的是高股息ETF，反映台股的特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉宗聖指出，ETF過去被視為退休理財的好標的，但現在也成為年輕人理財的簡略工具，透過零股達到資金分散、存股達到時間分散，ETF達到標的分散。

劉宗聖說，目前台股市場上已有超過230檔ETF，相信日後會有新的需求，期許日後能透過智能化、系統化、自動化，進一步達到DIY理財的模式，與證交所及獲獎券商一起努力，從製造發行ETF，走向創新與應用。（編輯：張良知）1120208

#劉宗聖
#台灣
#投信投顧公會
劉宗聖
元大投信攜手icash Pay 首創電支帳戶可買基金
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族