劉宗聖：ETF構建台灣資本市場生態 盼走向創新應用

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（中央社記者賴言曦台北8日電）111年度ETF（指數股票型基金）競賽今天頒獎，投信投顧公會理事長劉宗聖致詞時表示，ETF構建了台灣整個資本市場的生態系統，期許ETF未來從製造發行走向創新與應用。

台灣證券交易所、券商同業公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦的111年度ETF競賽，今天舉辦頒獎典禮，包含凱基、元大、國泰、玉山、日盛、中國信託投信等多家券商獲獎。

劉宗聖表示，ETF構建了台灣整個資本市場的生態系統，且台灣ETF被動、主動比差不多50%，居全球最高，顯示台灣民眾對ETF接受度很高，受益人超過400萬，相當於集中交易市場每兩筆交易就有一筆是買ETF，其中參與度最高的是高股息ETF，反映台股的特色。

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劉宗聖指出，ETF過去被視為退休理財的好標的，但現在也成為年輕人理財的簡略工具，透過零股達到資金分散、存股達到時間分散，ETF達到標的分散。

劉宗聖說，目前台股市場上已有超過230檔ETF，相信日後會有新的需求，期許日後能透過智能化、系統化、自動化，進一步達到DIY理財的模式，與證交所及獲獎券商一起努力，從製造發行ETF，走向創新與應用。（編輯：張良知）1120208