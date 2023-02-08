亞德客看下半年營運佳 法人估今年業績成長至少10%

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天表示，第1季營運需觀察COVID-19疫情變化，下半年業績可優於上半年，目前產品價格持穩，原物料價格回落有助未來數月和數季毛利率表現，預估未來稼動率將提升至110%。

法人預估，亞德客-KY今年業績成長幅度至少約10%，若達成目標，全年營業利益率可回到30%區間。

亞德客-KY下午受邀參加外資法人舉辦線上法人說明會，亞德客-KY指出，儘管COVID-19疫情仍影響部分市場需求，但需求並未消失，只是遞延至未來數個月，中國放寬疫情管制，對於今年市場需求回溫來說是好消息，產業也可重拾信心。

展望今年營運，亞德客-KY表示，電池產業、能源與照明，以及車用產業對氣動元件需求拉貨看佳，預估今年產業整體成長幅度可回溫到個位數百分點。法人預估，亞德客-KY今年業績成長幅度至少約10%，若達成目標，全年營業利益率可回到30%區間。

亞德客-KY表示，第1季業績表現需觀察疫情變化，預估下半年業績表現可較上半年佳，其中線性滑軌業績有助下半年業績表現。

亞德客-KY指出，目前產品價格持穩，原物料價格相較去年4月高點相比已經回落約20%，有助未來數月和數季毛利率表現，至於營益率表現要看營收規模和稼動率。

法人指出，目前亞德客-KY平均稼動率約100%，預估未來數月將提升至110%區間，去年第4季底庫存週轉天數約106天。

關於線性滑軌布局，亞德客-KY指出，產能按照計畫進行，由於中國放寬疫情管制，有助今年線性滑軌銷售表現。

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法人表示，去年亞德客-KY線性滑軌業績約人民幣1.8億元，預估今年業績可大幅躍升至人民幣6億元；去年年產能規模約人民幣10億元，預估今年3月底年產能規模可提升至人民幣20億元，預估今年亞德客-KY在線性滑軌稼動率可到60%至70%。

觀察去年第4季客戶銷售產業別，電子設備占比約22%、電池產業約18%、通用機械約8%、包裝機械約7%、汽車製造約7%、能源及照明約8%、機床設備約5%。（編輯：張均懋）1120208