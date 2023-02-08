亞泰去年每股賺7.98元新高 積極拓展新應用

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）亞光旗下影像感測 （CIS） 模組廠亞泰影像去年每股盈餘（EPS）7.98元，總經理吳淑品表示，終端庫存調整，客戶相對保守，預期逐季向上，期望全年能維持去年表現，積極拓展新應用。

亞泰今天舉行線上法人說明會，展望2023年，吳淑品表示，全球經濟持續受到戰爭及通膨等不確定性影響，品牌客戶看法相對保守，持續與客戶密切合作因應市場變化，並擴大影像感測器應用範圍，期望展現效益，期望能維持去年水準。

2022年繳出亮眼財，營收及獲利雙雙改寫歷史新高，合併營收42.93億元，年成長2%，營業毛利7.62億元，年成長8%，營業淨利5.4億元，年成長6%，稅後盈餘5.78億元，年成長36%，每股盈餘為7.98元。

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其中2022年第4季合併營收11.57億元，年成長26%，營業毛利2.12億元，年成長43%，單季合併毛利率18%，年增2個百分點，單季稅後盈餘1.13億元，年成長32%，EPS 1.57元。

吳淑品指出，2022年影像感測器出貨達3400萬套，維持與2021年相同出貨數量，其中92%運用於全球四大品牌多功能事務機掃瞄應用，8%為像是掃地機器人、辨識應用等利基應用，未來將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。（編輯：黃國倫）1120208