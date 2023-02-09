機械公會：3月出口拚持平6月望復甦 今年盼穩

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天預估，2月機械出口仍會衰退，3月有台北國際工具機展助攻，出口力拚持平，4月產業景氣盼「春燕到」，6月預期回到去年9月光景、期盼復甦跡象。

展望今年機械出口值及產值表現，魏燦文表示，目標今年表現較去年力拚持平。公會期盼，台北國際工具機展此次商機規模可到20億美元。

機械公會中午舉行交流會，展望今年台灣機械業出口表現，魏燦文接受媒體採訪表示，1月因農曆春節長假工作天數少、加上全球景氣放緩影響出現衰退，預估2月出口仍會下滑，3月有台北國際工具機展（TIMTOS）助攻，力拚持平，4月產業景氣期盼客戶訂單「春燕到」，6月出口預期回到去年9月光景，期待復甦跡象。

展望今年機械出口值及產值表現，魏燦文期盼今年表現較去年力拚持平。

台北國際工具機展（TIMTOS）將於3月6日至11日登場，機械公會表示，目前合計1010家廠商參展，使用6165個攤位，目前海外買主登記有3500家，目標衝到4500家，國內參觀人數預估有4.5萬人，總參觀人數預估合計4.85萬人。展望商機，公會目標期盼台北國際工具機展此次訂單商機可到20億美元。

媒體問及對台美21世紀貿易倡議看法，魏燦文指出，目前看來政府談判順利，關稅問題是機械產業關注焦點，若能免關稅，可提升台灣機械廠商出口競爭力。

他指出，美國市場已成為台灣機械產業出口最大市場，當地對設備需求量大，台廠也須積極應變，符合當地市場需求。（編輯：黃國倫）1120209