產能利用率剩3成 穩懋去年第4季每股轉虧0.22元

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）穩懋去年第4季因全球安卓（Android）智慧型手機市場持續庫存調整，產能利用率下滑到僅剩3成，毛利率22.1%，雖然營業淨利率回到0.5%正數，但匯兌及子公司等業外損失影響，單季每股虧損0.22元。

穩懋今天舉行線上法人說明會，公布去年財報，2022合併營收新台幣183.3億元，較2021年下滑了30%，全年每股盈餘（EPS）4.21元。

穩懋財務協理暨發言人曾經洲表示，2022年第4季營收35.27億元，季減10%，年減51%。受到需求下滑的影響，產能利用率進一步下滑到30%，所幸產品組合略優於上一季且費用控制得宜，毛利率為22.1%，營業淨利率為0.5%，因受到匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，EPS虧損0.22元，由盈轉虧。

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曾經洲表示，綜觀第4季的產品組合中，雖然手機PA客戶年底出現少量急單但整體而言下滑幅度還是最大，3D感測營收也自第3季新品發表的旺季高峰之後逐步下滑，基礎建設（Infrastructure）相關營收雖然仍略低於第3季的水準，不過第4季已超越手機PA成為營收最高的族群，Wi-Fi營收則在部分客戶回補庫存之下出現小幅增長。

穩懋指出，比較2022年相對2021年各項產品應用的變化，受到大環境的影響，屬於消費性產品的手機 PA、Wi-Fi PA及 3D感測都面臨到不同程度的衰退，不過非屬消費性產品的基礎建設則有逆勢小幅成長，尤其是與5G基礎建設高度連結的氮化鎵（GaN）產品表現特別突出。（編輯：郭無患）1120209